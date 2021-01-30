Петербурженка отделалась условным сроком за нападение с ножом на мужа

Петербурженка получила 2 года условно за то, что проткнула мужа ножом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пушкинский районный суд назначил два года условного лишения свободы петербурженке, которая накинулась с ножом на мужа во время бытовой ссоры. В итоге лезвие угодило прямо в грудь супругу. Он получил тяжелый вред здоровью, но «скорая» вовремя прибыла на место и спасла его. После этого пара решила как можно скорее развестись. Однако бывший муж пошел до конца и подал на обидчицу в суд, надеясь упечь ее за решетку.

- В суде экс-супруга вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, принесла свои извинения потерпевшему. От дачи показаний она отказалась. По месту работы и жительства ее охарактеризовали положительно. На учетах НД и ПНД она не состоит и ранее не судима, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

К двухлетнему условному сроку женщине добавили еще 1 испытательный год. А грозило ей, между прочим, до 10 лет лишения свободы.