Вузы Санкт-Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 8 февраля

Около 20 вузов Санкт-Петербурга издали приказы о смешанном формате обучения с 8 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около 20 университетов Санкт-Петербурга готовы перейти на смешанный формат обучения с 8 февраля 2021 года, как раз после зимней сессии. Напомним, ранее Минобрнауки РФ разрешил подведомственным вузам продолжить очную работу. Однако именно смешанный формат более уместен для Северной столицы, считает глава совета ректоров университетов города и Ленобласти Алексей Демидов. Он подразумевает как занятия в самом учебном заведении, так и в онлайне, если, к примеру, преподаватель находится в пожилом возрасте и ему следует самоизолироваться во время пандемии.

- Безусловно, возможности смешанного формата дают возможность гибко реагировать в конкретном вузе и менять пропорции между онлайн-форматом и очным форматом. Это не противоречит ограничительным мерам, существующим в городе, - сообщил Алексей Демидов ТАСС.

Добавим, что Смольный снял ряд запретов по коронавирусу с 30 января в Санкт-Петербурге.