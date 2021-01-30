Небольшой снег и гололедица ждут петербуржцев в субботу, 30 января

Температура воздуха составит до +1 градуса тепла Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Северной столице сегодня стоит быть особенно внимательными на улице. В субботу в городе ожидается гололедица. Не обойдется и без осадков. Как сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Петербурге 30 января выпадет небольшой снег.

- Метеорологические условия в Северной столице сформирует центральная часть малоподвижного и постепенно заполняющегося циклона. Он сохранит облачную погоду, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица, - пишет он.

Ожидается, что температура воздуха в Северной столице сегодня составит от -1 до +1 градуса. По области столбики термометров покажут -3… +2 градуса. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 м\с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.