В Петербурге с 30 января отменен комендантский час для ресторанов и баров

Городским кафе снова можно работать круглосуточно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице отменен ряд коронавирусных ограничений. Как сообщили в Смольном, с 30 января в Петербурге вступают в силу послабления для заведений общепита. Теперь барам и ресторанам снова разрешено работать круглосуточно. Нововведение не распространяется только на фуд-корты.

Также работу могут возобновить музеи, катки и выставки, расположенные в торговых центрах. Более того, принимать посетителей снова готовы океанариумы, аквапарки и зоопарки. Хорошие новости есть и для организаторов концертов. С сегодняшнего дня им разрешено заполнять зрительные залы наполовину. Это касается также кинотеатров и цирка.

Данное правило распространяется и на организаторов спортивных мероприятий. Так, с субботы разрешен доступ болельщиков на турниры и матчи. однако тоже при условии, что трибуны будут заполнены наполовину. Здесь действует еще одно условие: общее число зрителей не должно быть более 15 тысяч человек.