В Петербурге вновь выросло число заразившихся коронавирусом за сутки

Однако выздоровевших петербуржцев за сутки все же больше - 3 409 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге снова выросло число жителей, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция. За прошлые сутки опасную болезнь подхватили 2512 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом.

- За прошлые сутки от коронавируса вылечились 3409 человек, - пояснили в оперштабе. – Таким образом, всего в Петербурге выздоровели 229 049 жителей. Однако, к сожалению, не обошлось и без печальной статистики. Минувшей ночью от ковида умерли 64 человека. Всего же вирус унес жизни 9686 петербуржцев.

По количеству заболевших за сутки Петербург обошел Москву. Таким образом, в столице опасную инфекцию обнаружили у 2430 жителей. Всего же в стране выявлено 3 832 080 случаев заражения коронавирусом. Излечились от заболевания 3 279 964 человек. Число умерших от ковида достигло 72 697 человек.