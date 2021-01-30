Вор-альпинист за год ограбил в Петербурге 15 квартир

Мужчина за один раз забирался сразу в несколько квартир Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские установили причастность вора-альпиниста как минимум к 15 кражам в разных районах города. Изобретательного форточника стражи порядка задержали еще 21 января. Тогда мужчина, используя альпинистское снаряжение, обокрал квартиру на Бассейной улице на 600 тысяч рублей. После этого полицейские провели проверку и выяснили, что это далеко не первое преступление находчивого грабителя.

- Установлена причастность злоумышленника к 15 аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Петербурга, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО. - Во всех случаях форточник проникал в квартиры через окно, забираясь по многоэтажным домам с альпинистским снаряжением и взламывая стеклопакеты. Квартиры находились на совершенно разных этажах вплоть до 17. Чаще всего, злоумышленник за один день совершал сразу несколько проникновений в квартиры по одному адресу.

Вор орудовал в Петербурге с февраля прошлого года. Из квартир он забирал деньги, технику, украшения, банковские карты. Сейчас подозреваемый под стражей. Часть награбленного изъята.