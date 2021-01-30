Один человек погиб из-за аварии на производстве в Киришах

Причины случившегося устанавливают специалисты Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия случилась в Ленинградской области в городе Кириши. Здесь в промышленной зоне на заводе по производству битума, предположительно, произошла авария, и в воздух попало большое количество сероводорода. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате произошедшего один человек погиб и один пострадал. Сейчас он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное.

По факт случившегося проводит проверку региональный Роспотребнадзор. Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной аварии. Как сообщают в правительстве Ленобласти, жителям Киришей и близлежащих поселений на данный момент ничего не угрожает.

- Химико-радиометрической лабораторией управления по обеспечению защиты населения Ленинградской области произведён замер воздуха в жилых кварталах Киришей. Превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, - заключили в областном правительстве.