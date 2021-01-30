Петербуржцев призывают предостеречь детей и подростков от участия в протестах 31 января

Неделю назад на митинге были дети от 9 до 12 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

31 января в Северной столице вновь ожидается несанкционированный митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального. Присоединиться к акции призывают в том числе несовершеннолетних петербуржцев. В связи с этим Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина просит родителей проявить ответственность и оградить детей от участия в беспорядках.

- Самым маленьким участникам несанкционированных акций, прошедших 23 января, 9 и 12 лет. Правоохранительным органам приходилось задерживать их и доставлять в отделение до передачи мамам и папам, чтобы с ними не случилось трагедии в неуправляемой толпе, - подчеркнула Митянина. – Обратите внимание, что призывы участвовать в митингах активно распространяются через социальные сети, которыми чаще всего пользуются несовершеннолетние – ВКонтакте, Instagram, Twitter и TikTok.

Кроме того, жителям напоминают, что пандемия еще не отступила, и в городе после первого митинга уже наблюдается рост заболеваемости. Ведь протестующие не соблюдают меры безопасности.