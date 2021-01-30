Преподаватель, отрицавший Холокост, попал в больницу с сердечным приступом

Сейчас Владимир Матвеев находится в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Владимир Матвеев, прославившийся после лекции об отрицании Холокоста, госпитализирован с сердечным приступом. Об этом стало известно со слов ректора вуза Игоря Максимцева.

Напомним, скандальную известность Матвеев приобрел после того, как во время своей лекции рассказал коллегам о том, что в фашистской Германии якобы не было Холокоста. По словам Матвеева, никаких газовых камер, где уничтожали людей, не было и в помине. Более того, на одном из слайдов на презентации лектора располагалась надпись: «Геноцид евреев в период 1938-1945 годов был. Холокоста не было».

Теперь преподавателя будет проверять комиссия по этике. Более того, главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер назвал слова Матвеева оскорбительными и обратился в прокуратуру.