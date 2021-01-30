Полицейские задержали приятеля девушки, погибшей после падения из окна многоэтажки в Мурино

24-летнего Алексея подозревают в убийстве девушки Фото: принтскрин видео.

В Ленобласти задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной, тело которой нашли под окнами многоэтажки в Мурино. Напомним, трагедия случилась в ночь с 24 на 25 января. Тогда в результате падения из окна погибла 22-летняя Ксения Шеренговская.

По предварительной версии, перед смертью девушка поссорилась со своим молодым человеком. Поначалу ее бойфренд Алексей утверждал, что он, наоборот хотел спасти Ксюшу. По его словам, за секунду до того, как девушка выпала из окна, он пытался схватить ее за одежду, но не успел.

Однако позже в сеть попало видео, где запечатлена ссора влюбленных. На кадрах видно, как парень избивает Ксению в лифте. После этого в СУ СКР по Ленобласти завели уголовное дело. А в субботу, 30 января, стало известно о задержании Алексея.

- Следователь допрашивает подозреваемого по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения, - сообщили в ведомстве.

По факту случившегося проводятся следственные проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.