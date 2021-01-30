Молодые семьи смогут получить квартиры в Кондратьевском жилмассиве после капитального ремонта

Квартиры будут предоставляться с чистовой отделкой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Корпуса Кондратьевского жилмассива реконструируют по городской программе «Молодежи - доступное жилье». В данный момент работы ведутся на пяти корпусах. Скоро восстанавливать начнут и оставшиеся 4 здания. Дома, построенные в 1929-1931 годах, являются объектами культурного наследия.

- Мы приступили к очень важной работе - реконструкции старых кварталов. В этом квартале 30-х годов когда-то жили рабочие расположенных по соседству заводов. Сейчас он в удручающем состоянии. После реконструкции Кондратьевский жилмассив получит совершенно новую жизнь, - отметил губернатор Александр Беглов.

Также в Смольном отметили , что квартиры ждет серьезная перепланировка. Это нужно для того, чтобы людям здесь жилось комфортно. Жилье будет предоставляться с полной чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. У каждого жилого корпуса будет свой индивидуальный тепловой пункт, сети теплоснабжения и водоснабжения будут подключены по новым магистралям. Без внимания не оставят и придомовую территорию.

В Кондратьевском жилмассиве также усовершенствуют уличное освещение, построят детские и спортивные площадки. Первую очередь планируется ввести в строй в 2022 году.