Труп пенсионера обнаружили в супермаркете на улице Крыленко

На вид погибшему было около 70 лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткую находку обнаружила работница супермаркета на улице Крыленко в четверг, 28 января. Женщина проверяла состояние товара на полках, как вдруг ей на глаза попался лежащий на полу мужчина. На вид ему было около 70 лет. Об этом «КП-Петербург» сообщает источник. Когда стало ясно, что мужчина не подает признаков жизни, сотрудница магазина позвонила в полицию. На место оперативно прибыли правоохранители.

- На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено, - поясняет источник. – В данный момент тело передано в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия были изъяты ключи, деньги и ингалятор с лекарством.

Напомним, ранее «КП» сообщала о том, что в Ленинградской области задержали мужчину, после ссоры с которым погибла 22-летняя девушка. Сначала бойфренд избивал ее в лифте, а потом тело потерпевшей было обнаружено под окнами многоэтажки в Мурино.