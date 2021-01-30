Гигантский 8-килограммовый брецель испекли в Никольских рядах

Брецелем угощали всех желающих. Фото: https://vk.com/sadovaya62

Хлеб и зрелища слились воедино в Никольских рядах в субботу, 30 января. В развлекательном комплексе на радость гостям испекли огромный 8-килограмовый брецель. Уникальное хлебобулочное изделие стало угощением на грандиозном чаепитии.

- Гигантский брецель и абсолютный рекорд на территории России! 8 кг теста и 50 минут в печи, и он готов!, - сообщается на странице Никольских рядов «ВКонтакте».

Полакомиться гигантским брецелем смогли все гости арт-пространства. Собравшимся предлагалось отломить кусочек свежеиспеченного изделия и почувствовать его изысканный вкус. Кстати, ранее подобный рекорд был зафиксирован в Тамбове, где в 2017 году испекли 5-килограммовый крендель.

Кроме того, петербуржцам напоминают, что последние выходные января в Никольских рядах можно отдыхать без ограничений. Всем желающим доступен доступ на горку, карусель и смотровую башню.