Редкое издание «Медного всадника» продадут на аукционе за 180 тысяч рублей

Почти сто лет назад книга стоила 15 рублей. По тем меркам это очень дорого. Фото: аукционный дом "Литфонд"

Любой желающий теперь может стать владельцем уникального пушкинского издания. Аукционный дом «Литфонд» выставил на продажу именной экземпляр поэмы «Медный всадник». Стартовая цена на книгу составляет 180 тысяч рублей, однако продать ее могут гораздо дороже.

На сайте «Литфонда» сообщается, что книга, которую планируется пустить с молотка, была выпущена в 1923 году и подписана Николаю Ивановичу Шустрову. Иллюстратором редкого издания выступил знаменитый петербургский живописец Александр Бенуа.

- Рисунки Бенуа произвели фурор и были признаны всеми знатоками книги как идеальная графическая работа, - говорится на сайте «Литфонда». - Продавалось это издание достаточно дорого — по 15 рублей.

Аукцион, на котором планируется продать «Медного всадника», назначен на 11 февраля 2021 года. Время мероприятия - 19.00.