Петербургский дизайнер создал видео со штурмовиками из «Звездных войн», которые «следят за порядком» на улицах

В ролике действие происходит в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Огромные роботы прогуливаются около Исаакиевского собора, по центральным улицам Петербурга шагают имперские штурмовики, а на Дворцовой площади «припарковался» здоровенный звездолет. Это не альтернативная реальность, это работа петербургского дизайнера Владислава Иванова. Ролик в стиле «Звездных войн» он опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме.

- В преддверии повторения массовых протестов. Император приказал ввести в город гарнизон элитных вои ск... Люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга, - пишет дизайнер под своим видео.

Ролик моментально разлетелся по соцсетям. Некоторые пользователи уже пошутили, что так выглядит ночной кошмар митингующих.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Никольских рядах испекли огромный 8брецель, которым угощали присутствующих.