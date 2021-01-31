Прогноз погоды на 31 января 2020 года в Санкт-Петербурге: гололедица и небольшой снег

На метели и крепкие морозы в последний день января можно не рассчитывать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний день января, увы, не сможет порадовать петербуржцев и гостей города ни мало-мальски сильными снегопадами, ни крепким морозцем. Как сообщают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогноз погоды на 31 января 2020 года в Санкт-Петербург останется почти таким же, что и в предыдущие дни.

- Небольшой снег. Ветер ночью переменный, днем юго-западный слабый, - отмечают синоптики. – Температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов. На дорогах гололедица.

В понедельник, 1 февраля, картина существенно не изменится – все тот же небольшой морозец, все те же слабые снегопады. А вот во вторник, 2 февраля, начнется пусть и не особо ощутимое, но все же похолодание – дневная температура снизится в среднем на один градус и будет составлять от -3 до -5. Атмосферное давление 1 и 2 февраля будет слабо повышаться – обязательно обратите на это внимание, если у вас есть метеозависимость.