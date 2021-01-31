Пьяный парень в пиджаке на голове тело устроил ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга

По счастью, в аварии обошлось без человеческих жертв. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Выпил – за руль не садись. Эту простую истину, к сожалению, забыл молодой петербуржец, на полном ходу врезавшийся в ограждение на пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Героев несколько часов назад. Сам водитель, судя по всему, не пострадал, но зато ухитрился зацепить несколько припаркованных рядом машин. Об инциденте сообщили участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Без попытки затормозить прямиком в ограждение въехал, - описал случившееся очевидец. - От удара блоки ограждения сдвинулись, и припаркованные с той стороны автомобили пострадали.

Из машины, по словам свидетеля происшествия, вышли двое: женщина и, судя по всему, нетрезвый мужчина в пиджаке на голое тело. Оценив ущерб, они поспешили скрыться в неизвестном направлении. Будет ли им грозить какая-либо ответственность – на данный момент не известно.