Более 23 000 человек сдали тест на коронавирус за минувшие сутки в Санкт-Петербурге

Город продолжает бороться с эпидемией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что в последнее время у нас определенно есть улучшения, расслабляться и опускать руки пока рано. Так, по состоянию на воскресенье, 31 января, тестирование на присутствие вируса в организме прошли в общей сложности 23 093 человека. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

- Обработано 2963 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - также отметили в оперштабе. - С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1220 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1060 человек. С начала октября 154530 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Напомним: ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге, судя по всему близка к разрешению. Так, не далее как в минувшую псубботу, 30 января, власти города отметили еще часть «эпидемических» ограничений и запретов. Осталось потерпеть совсем немного – главное, чтобы не возникло никаких непредвиденных сложностей.