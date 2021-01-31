Две станции метро закрыли для пассажиров в Санкт-Петербурге

Ограничения коснулись станции метро "Чернышевская", а также "Невского проспекта". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невским проспектом и прилегающими улицами перекрытие движения в Санкт-Петербурге 31 января 2020 года, похоже, не обошлось. Так, ровно в 10:00 прекратили работу сразу две станции метро – одна на красной ветке, другая – на пересечении синей и зеленой. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

- По техническим причинам в 10-00 станция «Чернышевская» закрыта на вход и выход, поезда проследуют станцию без остановки, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Вестибюли станции «Невский проспект» закрыты на вход и выход. Вход и выход пассажиров осуществляется через станцию «Гостиный двор».

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала о том, что практически весь центр Санкт-Петербурга утром 31 января закрыли для передвижения транспорта и пешеходов. Перекрыто в общей сложности более двадцати улиц. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» ограничения сохранятся до 23:59.