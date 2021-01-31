Полиция провела обыски у участников несанкционированного митинга 23 января 2021 года в Санкт-Петербурге

Участникам несанкционированной акции грозит до года тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированный митинг, прошедший в Санкт-Петербурге в минувшую субботу, 23 января 20201 года, похоже, крепко аукнется тем, кто принимал в нем участие. В воскресенье, 31 января, полиция провела серию обысков в домах у тех, кто на массовой акции протеста блокировал дороги и забирался на коммунальную технику.

- 31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам — по 29 в Петербурге и 4 в области, сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Напомним, 23 января в ходе несанкционированных акций её участники ограничили движение транспортных средств и пешеходов на проезжей части Малой Морской улицы, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов. По данному факту полицией Центрального района Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело.

У потенциальных подсудимых изъяли литературу и иные предметы, «свидетельствующие о противоправных действиях». Кроме того, в будущем их количество, судя по всему, вырастет – прямо сейчас решается вопрос о привлечении к делу новых лиц в качестве подозреваемых. Отметим, что статья 267 УК РФ – «Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения» - предусматривает до одного года тюрьмы.