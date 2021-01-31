Невский проспект, Дворцовую площадь и несколько станций метро перекрыли в Санкт-Петербурге

Центр Петербурга практически полностью перекрыли из-за несанкционированной акции протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице вот уже вторую неделю подряд «горячие выходные». В это воскресенье, 31 января 2021 года, из-за очередной, уже второй по счету несанкционированной акции протеста в Санкт-Петербурге перерыли Невский проспект, Дворцовую площадь и сразу несколько станций метро.

- К настоящему времени перекрытым остается практически весь Невский проспект от площади Восстания до Дворцового проезда, - передает корреспондент «Комсомолки» с места событий. – Кроме того, оцеплена Дворцовая площадь, нет доступа к части Владимирского проспекта и Дворцовой улицы.

Также шесть станций метро остаются закрытыми на вход и выход: «Невский проспект», «Гостиный двор», «Звенигородская», «Пушкинская», «Маяковская» и «Площадь восстания». «Чернышевская», которую закрыли одной из первых, недавно открылась на выход. Как скоро центр города вновь станет доступным для транспорта и пешеходов, пока не сообщается - по предварительной информации это случится не ранее 23:59.