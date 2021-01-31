Заневский парк в Санкт-Петербурге реконструируют в «космическом стиле» в 2021 году

Вот так будет выглядет парк уже в ближайшие месяцы. Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Заневский парк в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга – одно из самых популярных мест для отдыха и прогулок у жителей Малой Охты – получит новый облик уже в 2021 году. Главной тематикой выбран космос. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил городской комитет по благоустройству.

- В основе планировочного решения парка лежит задача сохранить зеленый ландшафт территории, - уточнили в ведомстве. - Для благоустраиваемой зоны разработан особый световой сценарий, который предусматривает ярусное наружное освещение. Интересной и привлекательной деталью станут интерактивные качели: яркость света фонарей над ними будет прямо зависеть от амплитуды движения.

Кроме того, для детей подготовят уникальную игровую площадку, выполненную в форме пилотируемого корабля «Восток». Отметим, что такая тематика отнюдь не случайна – Заневский парк известен местным жителям как «парк Валентины Терешковой», поэтому фантазии на космическую тему напрашиваются сами собой.