Центр Петербурга встал в пробках из-за несанкционированной акции протеста

Центр Петербурга перекрыт из-за митингующих. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированная акция протеста, проходящая днем 31 января, привела к перекрытию центра Петербурга и, как следствие, к пробкам в воскресный день, чего обычно не бывает. Если в целом сервис Яндекс.Пробки показывает всего два балла, то в районе Невского и Садовой все очень сложно.

- В центре города много людей. Невский перекрыт. Они поначалу пошли к ТЮЗу, потом на Сенную и к Мариинскому дворцу. Полиция с еще утра перекрыла везде движение, на Невский людей не пускают.

Судя по Яндекс.Картам, для проезда закрыт Невский проспект от площади Восстания до Дворцовой; Литейный проспект от улицы Жуковского до Невского и Владимирский от Невского до Колокольной. А также набережная Фонтанки, большая часть Садовой улицы, вся Гороховая и так далее.

Это не могло не сказаться на движении транспорта. Водители жалуются на пробки в районе Московского вокзала, Московского проспекта на подъезде к Садовой и на самой Садовой улице от Вознесенского в сторону Сенной площади.

Если вы сейчас собираетесь на машине в центр Петербурга, то планы лучше поменять.