Открылись станции метро «Звенигородская» и «Пушкинская», недоступные из-за митинга, а «Чернышевская» снова закрылась

Несогласованный митинг и стычки с полицией привели к закрытию нескольких станций метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще две станции петербургского метрополитена открыли после закрытия, вызванного несанкционированным митингом. С 15:37 «Пушкинская» и «Звенигородская» работают в обычном режиме. Они были закрыты для входа и выхода около полутора часов.

Чуть ранее открылась и «Чернышевская», закрывавшаяся с утра. Но, не проработав и часа, закрылась обратно.

- В 15:52 станция «Чернышевская» закрыта на вход и выход в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станцию без остановки, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Напомним, что станция метро «Гостиный двор» закрыта по той же причине с 13:39. А «Невский проспект-1,2» были недоступны с 10:00 по «техническим причинам».

С 11:32 недоступна для пассажиров станция «Площадь Восстания».

Отметим, что во время несогласованного митинга на «Чернышевской» были разбиты четыре стекла витража. Сейчас службы метрополитена проверяют все подобные конструкции в других вестибюлях.