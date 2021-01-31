В Петербурге полиция начала задержания и разогнала митинг у ТЮЗа на Пионерской площади

После задержаний у ТЮЗа несогласованный митинг фактически закончился. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированный митинг, который проходил в центре Петербурга 31 января, закончился у ТЮЗа имени Брянцева на Пионерской площади. Большая часть протестующих пришла именно сюда, после того, как их не пустили на Невский проспект. Здесь же, по истечении некоторого времени, начались и задержания наиболее активных митингующих.

- У ТЮЗа начались задержания. Здесь митинг практически закончен, - сообщает фотокорреспондент «Комсомольской правды».

На кадрах съемки видно, что среди тех, кто вступил в схватку с полицией, много молодых людей. Некоторые из них были задержаны. Автобусами их повезли в отделения полиции для оформления протоколов.

Сам митинг после этой стычки у ТЮЗа фактически закончился. Тем не менее, в центре Петербурга, в том числе на Садовой улице и Сенной площади еще наблюдаются скопления протестующих и присутствие сотрудников правопорядка.

Точное число задержанных и пострадавших пока официально не сообщается. «КП-Петербург» следит за развитием событий.