Задержанных на незаконном митинге грузят в рейсовые маршрутки в Санкт-Петербурге

У Пионерской площади задержанных уводят в обычные маршрутки вместо служебных автобусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что уже второй по счету несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге официально завершился, в городе продолжается противостояние митингующих и силовиков. Акция выдохлась, но кое-где продолжаются задержания, передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

- К Пионерской площади подогнали несколько обычных рейсовых маршруток, - рассказал корреспондент. – ОМОН уводит задержанных туда – видимо, закончились служебные автобусы.

Напомним: в общей сложности второй незаконный митинг продлился в Санкт-Петербурге почти пять часов. Активность протестующих здорово снизили упредительные меры, принятые силовиками: в частности, еще задолго до начала акции полностью перекрытыми оказались Невский проспект и несколько смежных улиц, а также перестали работать в общей сложности семь станций метро.