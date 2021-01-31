Почти все станции метро вернулись к обычному режиму работы в Санкт-Петербурге

Практически все станции метро вернулись к обычному режиму работы в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург начинает возвращаться к обычной жизни после очередной несанкционированной акции протеста. Так, несколько минут назад в Северной столице вернулись к работе практически все станции метро: ранее они были закрыты «по техническим причинам» или же «в связи с обнаружением бесхозного предмета».

- С 17:30 станции «Невский проспект» (оба вестибюля), «Площадь восстания» (оба вестибюля», «Пушкинская», «Звенигородская» и «Гостиный двор» открыты, работают в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Исключением остается только станция метро «Чернышевская» - ее, к слову, закрыли одной из первых. Там по пока до конца не установленным причинам лопнули четыре стекла в вестибюле. Сейчас остекление чинят, а пока идут работы, «Чернышевская» работает только на выход.