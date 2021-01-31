Три нападения на сотрудников правоохранительных органов произошли на незаконной акции в Санкт-Петербурге 31 января 2021 года

Мирная акция протеста довольно быстро перестала быть таковой. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Мирная» акция, заявленная в Санкт-Петербурге на 31 января 2021 года, довольно быстро перестала быть таковой. Так, по информации «Комсомолки», за то время, пока колонна протестующих шла от Пионерской площади к Сенной и обратно, произошло по меньшей мере три нападения излишне рьяных активистов на сотрудников правоохранительных органов.

- Во время несанкционированной акции протеста зафиксировано три нападения на сотрудников правоохранительных органов, - сообщил источник «КП». - Одно на сотрудников полиции, два на сотрудников Росгвардии.

Отметим, что эта акция по сравнению с предыдущей в принципе была более жесткой. Однако до серьезных столкновений дело, по счастью, не дошло. В частности, сообщения о применении против митингующих перцового газа и светошумовых гранат оказались фейком – ни полиция, ни Росгвардия, ни корреспондент «Комсомолки», находившийся в эпицентре событий, их не подтвердили.