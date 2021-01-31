Суд арестовал и оштрафовал первых организаторов незаконной акции 31 января 2021 года в Санкт-Петербурге

Двоих организаторов незаконной протестной акции осудили в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не успела отгреметь в Северной столице очередная несанкционированная протестная акция, подобная той, которую устроили в городе в прошлую субботу, на несколько ее организаторов уже оказались на скамье подсудимых. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Пушкинский районный суд города. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух лиц по части 1, статьи 20.2.2 Кодекса об административных нарушениях («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка» - прим.ред.), - уточнили в ведомстве. - Один из них получил административный арест на десять суток, другой - штраф в 10 000 рублей.

Отметим, что это не предел: максимальное наказание, которое предусматривает данная статья -15 суток ареста и до 20 000 рублей штрафа. Впрочем, может быть и так, что это только начало: в общей сложности по следам воскресной акции было возбуждено 13 административных дел. 11 из них на данный момент находятся на рассмотрении.