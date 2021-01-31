Петербуржцам рассказали о новых способах записаться на вакцинацию от коронавируса

Записаться в прививочные пункты можно будет по-новому. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжает совершенствоваться система записи населения на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. На данный момент всем желающим доступны лишь два способа: позвонить напрямую в прививочный пункт или сделать запрос через портал «Здоровье петербуржца». Однако уже с 1 февраля этот список значительно расширят.

- С 1 февраля в Петербурге будут работать четыре канала, - сообщили в воскресенье, 31 января, в пресс-службе Смольного. - Кроме портала «Здоровье петербуржца», единого и регионального порталов госуслуг и виртуальных колл-центров поликлиник, подать заявку на прививку можно будет по телефону «122».

Также администрация Санкт-Петербурга опубликовала актуальный список адресов прививочных пунктов и телефонов виртуальных колл-центров. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Отметим, что до недавнего времени запись на прививку была одной из самых больших проблем, с которой сталкивались петербуржцы. Другая – нехватка вакцины. Впрочем, и ее удается решить: так, 31 января в Северную столицу поступило больше 37 000 новых доз «Спутника V»