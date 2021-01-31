Прогноз погоды на 1 февраля 2021 в Санкт-Петербурге: легкий мороз и небольшой снег

Радует одно - снегопады из Петербурга пока не уходят. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что зима еще в самом разгаре, погода в Санкт-Петербурге соответствует скорее ранней весне: в городе слякотно, сыро и прохладно. В первый день февраля ситуация существенно не изменится, передают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Облачная погода, днем небольшой, местами умеренный снег, - сообщили в ведомстве. – Температура воздуха днем составил от -2 до -4 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

То же самое ждет жителей и гостей Северной столицы 2 и 3 февраля – с той лишь разницей, что температура еще немного опустится и остановится на отметке в -4, -6 градусов. А вот снегопады и облачность сохранятся без изменений. Кроме того, со вторника начнет слабо повышаться атмосферное давление – обязательно обратите на это внимание, если у вас есть метеозависимость, и постарайтесь не перегружать себя работой в эти дни.