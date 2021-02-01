Пьяный водитель на Kia влетел в столб на Петергофском шоссе в Петербурге

Пьяный водитель влетел в столб на Петергофском шоссе Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге пьяный водитель на автомобиле стал участником очередного ДТП. В понедельник, 1 февраля 2021 года, очевидцы аварии рассказали в социальной сети о том, что инцидент произошел на Петергофском шоссе. Благо, кроме самого нетрезвого автомобилиста, больше никто не пострадал. Водителя "остановил" столб на обочине.

- Хорошо влетел. Это надо уметь так, что даже колесо отвалилось, - удивились пользователи сети.

От удара в столб у легковушки марки Kia выдрало переднее правое колесо, сильно помялся бампер. Водителю повезло, сам он не сильно пострадал.

Увидев человека в беде, сразу несколько автомобилистов остановились, чтобы помочь водителю. Как именно перенес пострадавший аварию, на данный момент не сообщается.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде водитель наказывается штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением прав на полтора-два года.