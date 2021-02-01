Пользователи сети умилились спа-процедурам нерпы Крошика

Нерпа Крошик умилил соцсети своими спа-процедурами / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Самый знаменитый нерп Крошик не перестает умилять пользователей сети. В воскресенье, 31 января 2021 года, сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" Санкт-Петербурга показали спа-процедуры нового замдиректора по связям с общественностью. Ластоногому сделали основательный массаж и даже размяли каждый ноготок на лапке.

- Меховая бочка. Немудрено, что Крош со Шлиссиков остались на базе. В природе такой заботы нет, - отметили пользователи сети.

Комментаторы сравнили Крошика с котом, который от удовольствия перекатывается с бок на бок, чтобы его получше почесали. Многие отметили, что, кажется, вот-вот и нерпа заурчит от удовольствия.

- Это вип-услуги для замдиректора по связям с общественностью, - пошутила одна из петербурженок.

Также любители животных посоветовали Фонду активнее развивать свой YouTube канал, так как их очень радуют новые видео с очаровательными нерпами и тюленями.