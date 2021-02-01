Петербурженка нашла под снегом зимние грибы

Петербуржцы продолжили грибной сезон в январе / Фото: Грибы и грибники СПб

Несмотря, что на дворе февраль, жители Санкт-Петербурга продолжают грибной сезон. Жительница города Наталья Пудовкина похвасталась небольшим уловом в группе "Грибы и грибники СПб" в социальной сети. 30 января женщина гуляла по лесопарку в Выборгском районе города и нашла под снегом замороженные грибы.

- Да ну, с морозилки наверное. Или шутка хорошая? - не поверила одна из петербурженок.

- Наталья и зимой грибы найдет, умеет она это делать, - заверили женщину другие пользователи сети.

Однако зимой действительно можно отыскать под снегом грибы. Любители "тихой охоты" знают, что даже в январе попадаются вешенки, зимний опенок, трутовик чешуйчатый, рядовка, осенний опенок и березовая чага. Последний гриб несъедобный, но обладает целебными свойствами. А из трутовиков можно делать прекрасные поделки своими руками.