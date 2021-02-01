Лжеполицейского задержали в Петербурге за вымогательства у пенсионеров

Лжеполицейский задержан за серию мошенничеств в отношении пожилых жителей Санкт-Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали лжеполицейского, который занимался вымогательством у пожилых людей. В понедельник, 1 февраля 2021 года, в МВД по Северной столице рассказали, что 35-летний мужчина звонил пенсионерам и сообщал, что их родственники стали виновниками серьезной беды. Но чтобы избежать уголовной отвественности, требуется крупная сумма денег.

- Жертвами преступлений стали четыре жительницы Петербурга в возрасте от 64 до 86 лет. Происходили эти случаи в период с декабря прошлого года по начало января текущего в Петроградском, Приморском и Курортном районах. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

Чаще всего мужчина представлялся сотрудником ГИБДД и убеждал своих жертв в том, что их родственник попал в ДТП, в котором погиб человек. Когда напуганные пенсионеры соглашались заплатить деньги, чтобы спасти от уголовного дела родню, мошенник сам приезжал к ним за деньгами под видом курьера.

Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела. Ранее он уже был судим за дезертирство, и провел 2 года в местах лишения свободы.