Судно "Академик Якутин" затонуло в Ленинградской области

Судно ушло под лед на реке Волхов в Ленобласти / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Ленинградской области частично затонуло судно "Академик Якутин", пришвартованное у причала в деревне Малое Чернавино на реке Волхов. Причина по которой борт ушел под лед, на данный момент неизвестна. В воскресенье, 31 января 2021 года, прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

- Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности эксплуатации водного транспорта в связи с частичным подтоплением судна, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших и загрязнения окружающей среды не имеется.

На место происшествия выезжал волховский транспортный прокурор Артемий Зябкин. Проводятся проверочные мероприятия, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, что 28 января, подобный случай произошел в Петербурге. Судно "Экостроя" ушло под лед на реке Екатерингофка.