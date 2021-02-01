В Новой Охте иномарка протаранила припаркованные машины и встречный автобус

"Гонщик" устроил массовое ДТП в Новой Охте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Массовое ДТП произошло в ночь на первое февраля в микрорайоне Новая Охта. Здесь, на проспекте Маршака, водитель красной легковушки не рассчитал скорости и влетел в припаркованные машины, а потом, рикошетом, врезался в автобус.

- На проспекте Маршака гонщик на розовой машине не учел, что погодные условия не подходят, для его стиля езды и влетел в припаркованные машины, от них отлетел под встречный автобус, который въехал в припаркованные машины с другой стороны дороги, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Всего, по словам очевидцев, пострадало восемь транспортных средств, однако на видео можно насчитать четыре разбитых припаркованных машины, автобус и авто самого «гонщика».

Учитывая количество поврежденного транспорта, страховка ущерб явно не прокроет. Разбираться в том, кто будет оплачивать ущерб, предстоит дознавателям ГИБДД.