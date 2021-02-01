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Коронавирус Covid-19

Всего 12,7 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Общее число заболевших за время пандемии уже более 334 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 1 февраля

Еще 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 1 февраля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. Так, по данным Смольного на понедельник, 1 февраля 2021 года, за последние сутки анализы на наличие коронавируса сдали порядка 12,7 тысяч человек. Общее число заболевших за все время эпидемии в городе превысило 334 тысячи петербуржцев.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 771 человека, - рассказали в администрации города.

В единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по телефону 122 за сутки обратились более 2,3 тысяч человек. Кроме того, с октября к волонтерскому движению "Мы вместе" присоединились 1240 человек, из них прошли обучение 1060 горожан. За все время они выполнили 4746 заявок о помощи.

Также 31 января в Петербурге поступило еще более 37 тысяч доз вакцины от коронавируса, а с 1 февраля петербуржцы смогут записаться на вакцинацию через виртуальные колл-центры, а также по номеру Единой справочной службы 122.

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