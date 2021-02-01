«Запорожец» с мертвой женщиной внутри нашли во Всеволожске

Труп женщины нашли в иномарке во Всеволожске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Всеволожского района Ленинградской области устанавливает обстоятельства смерти женщины, чье тело было найдено в салоне «Запорожца», точнее автомобиля ZAZ Chance, выпускавшегося на Запорожском автозаводе. На иномарку с трупом внутри наткнулись местные жители.

- 31 января, в 20:49 в полицию обратилась 49-летняя местная жительница. Она сообщила, что во Всеволожске, на улице Красная поляна, в лесополосе она заметила припаркованный автомобиль, - пишет «Мойка 78».

Дверь засыпанной снегом машины была открыта и женщина решила заглянуть внутрь. Там ей предстало пугающее зрелище: уткнувшись головой в переднее кресло, на заднем сиденье находилось тело.

Приехавшие на вызов стражи порядка установили, что труп принадлежал неизвестной женщине средних лет. Внешних признаков насильственной смерти на теле не оказалось. Труп отправили в морг. Владельцем машины оказался 50-летний житель Всеволожска, с ним работают полицейские.