Ленобласть утвердила план строительства развязки между Петербургом и Кудрово

Ленобласть определила территорию под будущую развязку с Мурманским шоссе в Кудрово Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Ленинградской области утвердило проекты планировки строительства новых дорог, которые соединят город Кудрово с Санкт-Петербургом. В понедельник, 1 февраля 2021 года, стало известно, развязка с Мурманским шоссе обеспечит доступность будущего транспортно-пересадочного узла "Кудрово" центром которого будет одноименная станция метро.

- Дорога затронет Центральную улицу, ее перекресток с проспектом Строителей и Кудровский проезд, - рассказали в администрации Ленобласти.

Отмечается, что сейчас дорожники ждут положительного заключения в первом полугодии этого года. Общая протяженность всего объекта составит почти три километра.

Строительство дороги будет проходить в два этапа: сначала "пробивка" Центральной к Мурманскому шоссе, а после последует реконструкция путепровода у ТК "Мега Дыбенко".