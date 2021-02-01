Ленобласть утвердила план строительства развязки между Петербургом и Кудрово

Ленобласть определила территорию под будущую развязку с Мурманским шоссе в Кудрово
Фото: Олег ЗОЛОТО
Правительство Ленинградской области утвердило проекты планировки строительства новых дорог, которые соединят город Кудрово с Санкт-Петербургом. В понедельник, 1 февраля 2021 года, стало известно, развязка с Мурманским шоссе обеспечит доступность будущего транспортно-пересадочного узла "Кудрово" центром которого будет одноименная станция метро.
- Дорога затронет Центральную улицу, ее перекресток с проспектом Строителей и Кудровский проезд, - рассказали в администрации Ленобласти.
Отмечается, что сейчас дорожники ждут положительного заключения в первом полугодии этого года. Общая протяженность всего объекта составит почти три километра.
Строительство дороги будет проходить в два этапа: сначала "пробивка" Центральной к Мурманскому шоссе, а после последует реконструкция путепровода у ТК "Мега Дыбенко".