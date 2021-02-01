Психологи помогут петербургским семьям, которые планируют рождение первого ребенка

Будущим родителям готовы помочь психологи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рождение ребенка, особенно первого – ответственный и важный шаг. Далеко не все будущие родители готовы к нему. Чтобы молодым семьям было проще принять будущие изменения, в Петербурге с ними будут работать психологи. Причем совершенно бесплатно.

- Рождение ребенка – это первое серьезное испытание, которое не всегда приводит к укреплению семейных связей. Иногда оно переживается тяжело, вызывает напряжение и непонимание в паре. Это отражается на ребенке. Наши занятия рассчитаны на то, чтобы помочь супругам понять друг друга, укрепить отношения и психологически подготовиться к неизбежным изменениям в семье, - говорит психолог-консультант, ведущая тренингов Любовь Брагина, чьи слова приводит пресс-служба Комитета по молодежной политике Петербурга.

Для того, чтобы помочь будущим мамам и папам, с 9 февраля в городе стартует цикл встреч с психологами для молодых пар. Цикл рассчитан на 10 занятий: один раз в неделю по 2,5 часа. Все услуги психологов абсолютно бесплатны. Записаться на них можно по телефону: (812) 575-64-64.