Петербургские суды арестовали и оштрафовали более 130 участников незаконной акции 31 января

50 человек арестованы и 89 оштрафованы за участие в незаконной акции 31 января в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Суды Санкт-Петербурга арестовали и оштрафовали более 130 человек после незаконной акции, которая состоялась в городе 31 января 2021 года. Все подсудимые проходили по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ - организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

- В общей сложности суды арестовали 50 участников акции. Наказания варьируются от 2 до 15 суток ареста. Оштрафованы уже 89 человек - по 10-20 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Большинство задержанных заявляли суду, что в незаконной акции участие не принимали, а оказались в гуще событий случайно: кто-то прогуливался с женой, спешил на день рождения к другу или в музей на выставку.

Накануне петербургские суды работали до поздней ночи. Утром 1 февраля они продолжили работу. Уже зарегистрировано 30 новых материалов, и дела продолжают поступать.