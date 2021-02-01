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Еще 53 смерти от коронавируса зафиксировано в Петербурге на утро 1 февраля

Данные за последние сутки приводит федеральный Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Вторая волна идет на спад, но показатели пока еще высокие.

Вторая волна идет на спад, но показатели пока еще высокие.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 53 человека умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса. Такие цифры по состоянию на утро 1 февраля публикует общероссийский Оперативный штаб. Также приводятся данные по заболевшим и выздоровевшим.

- За минувшие сутки по России подтверждены еще 437 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. В том числе 61 – в Москве и 53 – в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии в России скончались уже 73 619 человек с коронавирусом. Среди городов первое место по числу смертей занимает Москва – 13 495 летальных исходов. Петербург идет следом, жертвами коронавируса в Северной столице стали 9786 горожан.

Отметим, что в последние дни количество смертей, как и новых случаев заболевания «ковидом», существенно снизилось. За сутки в Петербурге заболели 1842 человека, а выздоровели 1273. В активной стадии заболевания находятся 94 413 пациентов.