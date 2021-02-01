Еще 1,8 тысяча человек заразились коронавирусом в Петербурге на 1 февраля

Еще более 1,8 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом на 1 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова наблюдается спад интенсивности распространения коронавирусной инфекции. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19, на 1 февраля в городе зарегистрировано более 1,8 тысячи новых случаев. Это на 14,7 процентов меньше, чем днем ранее. При этом, накануне тесты на наличие инфекции сдали всего 12,7 тысяч человек.

- За последние сутки коронавирус в Петербурге подтвердился еще у 1842 человек. В общей сложности за пандемию в городе заразились уже 335 958 горожан, - рассказали в оперативном штабе.

Среди всех заболевших полностью выздоровели 231 759 пациентов, из них 1273 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 9786 человек. За последние сутки скончались 53 пациента.

Напомним, что с 1 февраля для петербуржцев стали доступны два новых способа записи на вакцинацию: виртуальные колл-центры и Единая справочная служба 122.