Уроженец Выборга обокрал приютившую его петербурженку на шесть миллионов рублей

Неблагодарный мужчина обокрал приютившую его женщину. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и задержали неблагодарного воришку, который обокрал сердобольную женщину, давшую ему стол и кров. 43-летний уроженец Выборга вынес из дома приютившей его петербурженки ценностей на шесть миллионов рублей. Часть он уже успел продать с рук.

- 22 января в полицию обратилась 43-летняя жительница дома в Солдатским переулке. Женщина пояснила, что ее знакомый, с которым она познакомилась 1,5 года назад через общего друга и которого она приютила пожить у себя, похитил ценное имущество, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В список украденного вошли: подвеска с драгоценными камнями за 50 тысяч долларов, антикварная фарфоровая ваза, купленная на аукционе за 20 тысяч долларов, эксклюзивная золотая ручка, брендовая сумка за 200 тысяч рублей, а также ювелирные украшения. Всего на сумму более шести миллионов рублей.

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