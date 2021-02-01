26 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

Дорожники убирают Петербург после снегопада. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночной снегопад вновь добавил забот петербургским коммунальщикам. До утра в городе выпало семь сантиметров осадков, что довольно много. Убирать его вышли 855 машин и 1241 работник ручного труда. Еще 111 единиц техники и 564 человека чистят дорожки в скверах и парках города на Неве.

- Дорожные предприятия Комитета по благоустройству за неделю с 25 по 31 января собрали с петербургских улиц и вывезли на пункты приема почти 26 тысяч кубометров снега, в том числе за прошедшие сутки – почти три тысячи кубометров, - сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшие сутки сильного снегопада синоптики не ожидают, но из-за небольшой минусовой температуры на улицах возможен гололед. Поэтому дорожные службы заняты посыпкой проезжих частей и тротуаров песко-соляной смесью. Водителей и пешеходов призывают к внимательности и осторожности.