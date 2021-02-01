Петербургский ЗакС предложил блокировать сайты с информацией о способах приготовления ядовитых веществ

Депутаты петербургского парламента предлагают блокировать интернет-сайты, распространяющие информацию о способах изготовления и использования сильнодействующих веществ Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты парламента Санкт-Петербурга предложили блокировать сайты, распространяющие информацию о способах изготовления и использования сильнодействующих ядовитых веществ. В понедельник, 1 февраля 2021 года, Законодательное собрание рассмотрит данный законопроект, который должен повысить эффективность профилактики незаконного оборота препаратов.

- Сегодня в нашей стране установлена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Списки этих препаратов утверждаются постановлением правительства России. Большая часть таких адресов, конечно, известна правоохранительным органам. Однако у них в настоящее время отсутствуют правовые основания для оперативной блокировки подобных сайтов, - отметил председатель парламента Вячеслав Макаров.

Парламентарий считает важным дать в руки полиции подобный инструмент, чтобы бороться с изготовлением и продажей ядов.