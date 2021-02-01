Омбудсмен Петербурга назвал незаконную акцию 31 января войсковой операцией

Омбудсмен Петербурга дал оценку незаконной акции 31 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге дал оценку незаконной акции, прошедшей в воскресенье, 31 января 2021 года. Александр Шишлов заявил, что в городе была организована фактически "войсковая операция", парализовавшая центр Северной столицы и нарушившая планы многих петербуржцев.

- Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для "диалога" полицию и ОМОН, - отметил Шишлов.

Омбудсмен добавил, что во время незаконной акции были нарушения, как со стороны ее участников, так и силовиков - обе стороны применяли насилие. Кроме того, правоохранители задержали несколько журналистов.

- Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение, - добавил омбудсмен.