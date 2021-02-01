Петербургское отделение Союза журналистов России пожаловалось на задержания работников СМИ Владимиру Соловьеву

Некоторые из работавших на акции журналистов были задержаны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское отделение Союза журналистов России (СЖР) выступило с обращением к главе Союза Владимиру Соловьеву. Причиной стали задержания сотрудников СМИ во время несанкционированной акции протеста 31 января, на которой работали журналисты.

- В Санкт-Петербурге у части задержанных коллег имелись ясно видимые опознавательные жилеты с надписью «Пресса» и светоотражающими элементами, либо аналогичные нарукавники. События 23 и 31 января 2021 года показали, что эта временная мера не всегда эффективна, - говорится в письме, которое глава петербургского отделения СЖР направил Владимиру Соловьеву.

В послании отмечается, что в «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» до сих пор не установлено единого знака «пресса», который могли бы носить журналисты. Именно это в региональном отделении СЖР считают основной причиной задержаний сотрудников СМИ, работавших на несанкционированных акциях.