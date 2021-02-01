В Ленобласти арестовали парня, подозреваемого в убийстве выпавшей из окна в Мурино девушки

Девушка погибла после ссоры с парнем Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти арестовали парня 22-летней Ксении Шеренговской, выпавшей из окна в Мурино. Поначалу Алексея заявлял, что произошел несчастный случай и та случайно упала во время ссоры. Однако родители девушки нашли видео, как он жестоко избивает ее незадолго до смерти в лифте дома, а потом затаскивает ее в квартиру.

Также показания дали и соседи, которые слышали ссору пары. Только после этого следователи возбудили дело по статье "Убийство" и задержали Алексея. И сейчас суд согласился со следствием, что Алексей не должен оставаться на свободе во время расследования.

- По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СКР по Ленобласти.

Сейчас парня отправили в СИЗО на несколько месяцев. Свою вину пока он не признает. На следственном эксперименте он продолжал настаивать на своей версии случившегося.